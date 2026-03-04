Neuer Stand vorgestellt Das plant Bacharach für die Bundesgartenschau 2029 Edgar Daudistel 04.03.2026, 06:00 Uhr

i Am Bundesgartenschaugelände in Bacharach soll bis 2029 noch einiges passieren. Edgar Daudistel

Der Kabinettplatz, die Rheinpromenade und der Campingplatz sollen weiterentwickelt werden. Dabei soll unter anderem ein kostenfreier Bürgerpark entstehen. Das bringt die BUGA 2029 nach Bacharach.

In den vergangenen Monaten und Jahren ist rund um die Bundesgartenschau 2029 (BUGA) viel Bewegung entstanden. Konzepte wurden überarbeitet, Zuständigkeiten neu definiert und Rahmenbedingungen angepasst. „Bacharach wird im Rahmen der Bundesgartenschau eine nicht eintrittspflichtige Fläche sein“, so Bürgermeister Benedikt Seemann (CDU) im Ausschuss Tourismus und BUGA.







