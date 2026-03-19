Schon seit Monaten werkeln vor dem Verwaltungssitz die Bauarbeiter. Die undichte Tiefgarage zu sanieren, ist aufwendiger als gedacht. In dem Zuge will die Verwaltung aber sogleich etwas fürs Klima tun – auch wenn es mehr kostet.
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Wer in die Bad Kreuznacher Kreisverwaltung möchte, muss bereits seit Monaten einen kleinen Parcours zwischen Abdeckungen und Absperrungen beschreiten. Der Grund für die Bauarbeiten liegt derweil darunter: In die Tiefgarage war Wasser eingedrungen, was eine Betonsanierung des Gebäudes aus den 70er-Jahren nach sich zog, die bereits im vergangenen Spätsommer begonnen hat.