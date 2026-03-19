Sanierung mit Klimaschutz Das passiert vor der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung Markus Kilian 19.03.2026, 14:00 Uhr

i Abgetragene Steine, Abdeckungen und Absperrungen: Die prägen zurzeit das Bild der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung. Zurzeit wird die Tiefgarage neu abgedichtet, die Maßnahme soll aber auch etwas für den Klimaschutz leisten. Markus Kilian

Schon seit Monaten werkeln vor dem Verwaltungssitz die Bauarbeiter. Die undichte Tiefgarage zu sanieren, ist aufwendiger als gedacht. In dem Zuge will die Verwaltung aber sogleich etwas fürs Klima tun – auch wenn es mehr kostet.

Wer in die Bad Kreuznacher Kreisverwaltung möchte, muss bereits seit Monaten einen kleinen Parcours zwischen Abdeckungen und Absperrungen beschreiten. Der Grund für die Bauarbeiten liegt derweil darunter: In die Tiefgarage war Wasser eingedrungen, was eine Betonsanierung des Gebäudes aus den 70er-Jahren nach sich zog, die bereits im vergangenen Spätsommer begonnen hat.







Artikel teilen

Artikel teilen