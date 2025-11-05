Das passiert mit alten Schulgebäuden im Kreis Kreuznach

Marode, desolat und für moderne pädagogische Konzepte ungeeignet: An der Nahe findet Unterricht nicht selten zwischen alten Mauern statt. Langfristig soll eine Modernisierung her. Über neue Pläne – und was eine Zuschauertribüne damit zu tun hat.
Lesezeit 3 Minuten
Sanierung oder Neubau? Diese Frage stellt sich derzeit bei so manchem nicht mehr ganz frischen Schulgebäude in Trägerschaft des Kreises Bad Kreuznach. Für das Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG) in Bad Sobernheim hat der Ausschuss für Bauen und Energie jetzt eine klare Empfehlung ausgesprochen: Hier soll etwas von Grund auf Neues her.