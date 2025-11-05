Sanierung oder Neubau? Das passiert mit alten Schulgebäuden im Kreis Kreuznach 05.11.2025, 09:00 Uhr

i Das Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG) in Bad Sobernheim ist in die Jahre gekommen und braucht mehr Räume. Zunächst war unklar, ob der Kreis als Träger eine Sanierung oder einen Neubau vornehmen wird. Jetzt lichtet sich der Nebel. Lena Reuther

Marode, desolat und für moderne pädagogische Konzepte ungeeignet: An der Nahe findet Unterricht nicht selten zwischen alten Mauern statt. Langfristig soll eine Modernisierung her. Über neue Pläne – und was eine Zuschauertribüne damit zu tun hat.

Sanierung oder Neubau? Diese Frage stellt sich derzeit bei so manchem nicht mehr ganz frischen Schulgebäude in Trägerschaft des Kreises Bad Kreuznach. Für das Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG) in Bad Sobernheim hat der Ausschuss für Bauen und Energie jetzt eine klare Empfehlung ausgesprochen: Hier soll etwas von Grund auf Neues her.







