Tiefgarage in Bad Sobernheim Das Parken wird teurer 15.11.2024, 00:00 Uhr

i Das Parken in der Tiefgarage in der Bad Sobernheimer Stadtmitte wird teurer, um die Kosten für den Parkautomaten zu decken. Silke Jungbluth-Sepp

Der neue Parkscheinautomat mit Kartenlesefunktion für die Tiefgarage im Bad Sobernheimer Felkecenter verursacht Verwaltungskosten. Also soll jetzt das Parken etwas teurer werden, das beschloss der Stadtrat.

Das Parken in der Tiefgarage des Felkecenters in der Bad Sobernheimer Stadtmitte wird teurer. Bisher zahlten Autofahrer in der ersten Stunde nur 20 Cent und für jede weitere Stunde dann 50 Cent. Künftig soll es von Anfang an 50 Cent pro Stunde kosten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen