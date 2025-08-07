In einer Sommerserie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Nummer acht ist eine der diversen Hütten in der Niedermoscheler Weinlage Hahnhölle.

Wer von Hallgarten und seinem Ortsteil Dreiweiherhof hinunter in die kleinste rheinland-pfälzische Stadt Obermoschel fährt, der sieht rechts im Hang einige brache Reblagen. In diesen Hängen finden sich verfallende Hütten, die einst den Weinbergsarbeitern in der Niedermoscheler Lage Hahnhölle Schutz boten – und wenn das Wetter losschlug, waren hier Schutzhütten angesagt, denn kein Baum und kein Fels bieten Schutz wie auf so vielen anderen Lagen im Anbaugebiet der Nahe.

i Blick aus dem Wingertshäuschen der Hahnhölle über das Katzenbachtal hinweg Richtung Niedermoschel. Robert Neuber

Nun ist Niedermoschel nicht gerade berühmt, was die Weinproduktion betrifft, ebenso wenig wie Obermoschel. Aber genau das macht den Reiz aus, denn diese beiden Nordpfälzer Orte sind quasi Außenseiter, Geheimtipps, die ihren eigenen Reiz haben. Jeder kennt an der Nahe die Hermannshöhle und die Bastei, aber die Hahnhölle, die kennt keiner.

i Beeindruckendes Breitbandformat – das Panorama der Hahnhölle Richtung Hallgarten. Robert Neuber

In den brachliegenden Hängen stehen die alten Schutzhütten, und in ihnen findet sich noch etwas Gerümpel. Viel wichtiger ist aber, dass eine Stippvisite bei ihnen wunderschöne Panoramen über das Katzenbachtal eröffnet, auf die Westseite des Obermoscheler Seelbergs, man kann sogar die Moschellandburg erspähen. Kombinieren kann man die Visite bei den Wingertshäuschen in der Hahnhölle mit den Burgen der Umgebung – in Richtung Niedermoschel geht es ja auch an der Burgruine Lewenstein vorbei. Am einfachsten erreicht man die Häuschen übrigens, wenn man sein Auto unten an der Straße parkt und dann durch die brachen Rebanlagen hinaufstapft. Das ist steil, aber dafür kurz.

i Blick ins Innere des Wingertshäuschens auf der Niedermoscheler Hahnhölle. Obacht, der Boden ist morsch... Robert Neuber

Auf Google Maps findet man das Wingertshäuschen in der Niedermoscheler Hahnhölle unter den Koordinaten 49.741903, 7.782319