Wochenendgebiet in Bad Münster Das Mysterium um Wienekes Wald-Idyll Rainer Gräff 11.06.2026, 12:00 Uhr

i Baurechtlich sind sich Stadtverwaltung und die Betreiberfamilie bei Wienekes Wald-Idyll – dem Wochenendgebiet bei Bad Münster – nicht einig. Rainer Gräff

Die Wochenendsiedlung Wienekes Wald-Idyll ist ein bestehender Freizeit- und Erholungsort bei Bad Münster. Nur in Sachen Baurecht geht es nicht so recht voran. Der Oeffentiche Anzeiger hat bei der Stadt zum Stand der Erschließung nachgehört.

Wo klemmt es in Sachen Wienekes Wald-Idyll? Seit Jahren ist das Wochenendgebiet bei Bad Münster politisch und genehmigungsrechtlich im Gespräch und in der Schwebe. Man ist immer mal wieder im Gespräch, redet allerdings offenbar auch manchmal aneinander vorbei.







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