Angst um ärztliche Versorgung
Das MVZ in Waldböckelheim schließt Ende März
Das MVZ Waldböckelheim im Weinbergsweg schließt zum 31. März, die irische Betreiber-GmbH Centric Health hat den Mietvertrag gekü
Das MVZ Waldböckelheim im Weinbergsweg schließt zum 31. März, die irische Betreiber-GmbH Centric Health hat den Mietvertrag gekündigt. Inzwischen hat man allerdings eine Nachfolgerin gefunden.
Markus Kilian

Die irische Centric Health GmbH als Betreiber hat den Mietvertrag überraschend gekündigt, verweist auf andere Standorte in der Region und Telemedizin. Für Ortschef Helmut Schmidt keine Option. Stattdessen soll eine Ärztin die Praxis übernehmen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Menschen in Waldböckelheim und Umgebung hat Anfang des Jahres eine Hiobsbotschaft erreicht: Das MVZ Forum Valentinum im Weinbergsweg schließt zum 31. März. Der Betreiber, die irische Centric Health GmbH, hat den Mietvertrag überraschend gekündigt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren