Die irische Centric Health GmbH als Betreiber hat den Mietvertrag überraschend gekündigt, verweist auf andere Standorte in der Region und Telemedizin. Für Ortschef Helmut Schmidt keine Option. Stattdessen soll eine Ärztin die Praxis übernehmen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Menschen in Waldböckelheim und Umgebung hat Anfang des Jahres eine Hiobsbotschaft erreicht: Das MVZ Forum Valentinum im Weinbergsweg schließt zum 31. März. Der Betreiber, die irische Centric Health GmbH, hat den Mietvertrag überraschend gekündigt.