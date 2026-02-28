Angst um ärztliche Versorgung Das MVZ in Waldböckelheim schließt Ende März Markus Kilian 28.02.2026, 12:30 Uhr

i Das MVZ Waldböckelheim im Weinbergsweg schließt zum 31. März, die irische Betreiber-GmbH Centric Health hat den Mietvertrag gekündigt. Inzwischen hat man allerdings eine Nachfolgerin gefunden. Markus Kilian

Die irische Centric Health GmbH als Betreiber hat den Mietvertrag überraschend gekündigt, verweist auf andere Standorte in der Region und Telemedizin. Für Ortschef Helmut Schmidt keine Option. Stattdessen soll eine Ärztin die Praxis übernehmen.

Die Menschen in Waldböckelheim und Umgebung hat Anfang des Jahres eine Hiobsbotschaft erreicht: Das MVZ Forum Valentinum im Weinbergsweg schließt zum 31. März. Der Betreiber, die irische Centric Health GmbH, hat den Mietvertrag überraschend gekündigt.







