Lammhüfte, Muscheln, Tiramisu Das mediterrane Weihnachtsmenü des „Oeffentlichen“ Marco Gräff 13.12.2025, 17:00 Uhr

i Ein festlicher Hauptgang mit südlichem Flair: Saftiges Lamm, cremige Polenta und zarte Erbsen Marco Gräff

Wissen Sie schon, was an Heiligabend auf den Tisch kommen soll? Wir empfehlen Ihnen einen Festschmaus, den auch Unerfahrene mit ein wenig Leidenschaft hinbekommen. Tauchen Sie ein in ein Rezept, das die Freude aufs Fest noch steigert.

Wenn es um Weihnachten geht, spielen Traditionen eine große Rolle. Besonders, wenn es darum geht, was es Gutes zu essen geben soll. Die einen möchten in jedem Jahr dasselbe. Gans, Ente oder doch Wiener Würstchen. Und dann gibt es noch die Unschlüssigen, die auch gerne mal in jedem Jahr was Neues ausprobieren möchten.







