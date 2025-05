Zu einer Lesung aus seinem neuen Roman mit erinnernden Blicken auf jüdisches Landleben am Glan lud Autor Andreas Berg in Kooperation mit dem Museumsverein der Synagoge Staudernheim ein.

„Sommer 1934 oder: Wie der Führer mir meine erste Liebe ausspannte“, so heißt der Roman von Andreas Berg. Zu einer Lesung des Autors hatte der Museumsverein Synagoge Staudernheim in die ehemalige Synagoge geladen.

Grad um die Ecke, entlang des Glans, spielt sich das Geschehen des Romans ab. Für manche eine bekannte Welt, dann aber auch wieder nicht. Taucht der Roman doch in eine Welt ein, die verschwunden ist: die Zeit um 1934.

Jakob Felsenthal ist es, dem sich diese Welt und vor allem diese Zeit in seiner Erinnerung noch einmal auftut. Dahin nimmt er Zuhörer und Leser mit. Als jüdischem Jungen war Felsenthal, mittlerweile in England lebender Maler, die Flucht aus Deutschland noch gelungen. 60 Jahre danach, zum Gedenken an die Pogromnacht 1938 eingeladen, ist es für ehemalige jüdische Mitbürger ein Wiedersehen mit einer Heimat, aus der sie vertrieben worden waren. Auch Felsenthal kehrt nach Jahrzehnten zum ersten Mal zurück. Im Hotel in Offenbach am Glan träumt er, nach langer Zeit wieder, ein erstes Mal, von einem Mädchen. Dass es mit dieser Christine etwas Besonderes war, macht der Traum deutlich genug: „Im Traum war ich ihr auf der Tower-Bridge in London begegnet. Sie kam mir entgegen, wie damals auf der Brücke in Lauterecken.“

i Als kleines Gastgeshenk übergibt Susanne Bender vom Vorstand des Museumsvereins Synagoge Staudernheim Andreas Berg eine Flasche koscheren Weins Wilhelm Meyer

Aufgewachsen in Kaiserslautern, hatte Jakob 1933/34 bei den Großeltern in Grumbach seine Ferien verbracht. Die Zeiten verwischen sich. Das Aktuelle, der Aufenthalt im Offenbacher Hotel, tritt merklich vor den intensiven Erinnerungen von 1934 zurück, die gleich mit dem ersten Gespräch von Jakob und Christine ganz gegenwärtig erscheinen. Ihre Begegnung ist die zarte, sich anbahnende Geschichte einer ersten Liebe, wie sie jederzeit überall ähnlich hätte passieren können. So wie sie sich dann jedoch entwickelt, wohl eben nur in Deutschland.

Christine, Berliner Mädel, ist zu Besuch bei Onkel und Tante. Der Onkel ist Pfarrer der Kirche im Nachbarort, seine Frau lässt schon die antisemitische Haltung der Nazis erkennen. Aus seinem noch selbstverständlichen Jüdischsein hatte Jakob ihnen gegenüber keinen Hehl gemacht. Das ändert alles. Man weiß die Verbindung zwischen den beiden, Christin und Juden, zu verhindern.

Geschichtskundiger Begleiter

Und doch ist es nur ein Teil des Endes eines friedlichen Zusammenlebens, dokumentiert auch in einer Filmvorführung zum Landjudentum in der Odenbacher Synagoge. Da schaut auch der Autor selbst einmal hervor. Vor allem ist da Heinz Kirchner, der mit Felsenthal und seiner Frau Eve zu den Orten der Erinnerung fährt. Er ist geschichtskundiger Begleiter. Ihre Gespräche sind zugleich Lektionen über das alltägliche Leben der Pfälzer Landjuden.

In der Lesung hat Berg diese Teile des besseren Zuhörens wegen wie gesprochene Fußnoten zu einem erklärenden und erläuternden Beitext werden lassen. Einblicke in den Alltag der Juden, wie er auch in Staudernheim wohl ähnlich abgelaufen sein mag.