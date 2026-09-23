Dauerbaustelle Verkehr
Das lange Warten auf ein Kreuznacher Parkraumkonzept
Bad Kreuznach soll ein Parkkonzept für die ganze Stadt bekommen. Doch das dauert noch.
Bad Kreuznach soll ein Parkkonzept für die ganze Stadt bekommen. Doch das dauert noch.
Harald Gebhardt

Bis ein neues Parkkonzept für die gesamte Stadt vorliegt, wird es vermutlich deutlich länger dauern, als es einige Kreuznacher Kommunalpolitiker erwartet oder erhofft haben. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Thema hohe Parkgebühren bleibt ein kontrovers diskutierter Dauerbrenner in Bad Kreuznach. Das zeigt sich erneut in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) am Dienstagabend. Bevor es um die Beratungen über den Haushalt des Stadtbauamts für 2027 mit den geplanten Investitionen ging, wurde eine gute Stunde lang über einen Antrag der AfD-Fraktion zu den Parkgebühren diskutiert.
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