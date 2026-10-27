In Kreuznacher Stadtbibliothek Das Kunstspektakel feiert seine zehnte Präsentation Harald Gebhardt 27.10.2026, 13:00 Uhr

i Peter Trautmann (links) und Achim May sind die Initiatoren des Bad Kreuznacher Kunstspektakels, das jetzt mit seiner zehnten Ausstellung Jubiläum feiert. Harald Gebhardt

Bei seiner zehnten Auflage macht das Bad Kreuznacher Kunstspektakel in der Stadtbibliothek Station. Insgesamt 21 Künstlerinnen und Künstler zeigen eine einzigartige Vielfalt an Werken.

Angefangen hat alles mit dem Künstlerduo Peter Trautmann und Achim May, die ihre Werke regelmäßig gemeinsam auf der Alten Nahebrücke präsentierten. Aus dieser Art-Tour heraus entwickelte sich das Art-Tour-Projekt Bad Kreuznacher Kunstspektakel. Und was als loser Zusammenschluss einiger weniger Künstler aus der Stadt und der Region im Juni 2024 begann, wuchs schnell zur fulminanten Größe: Insgesamt machen inzwischen an die 40 Künstlerinnen und ...







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