Bei seiner zehnten Auflage macht das Bad Kreuznacher Kunstspektakel in der Stadtbibliothek Station. Insgesamt 21 Künstlerinnen und Künstler zeigen eine einzigartige Vielfalt an Werken.
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Angefangen hat alles mit dem Künstlerduo Peter Trautmann und Achim May, die ihre Werke regelmäßig gemeinsam auf der Alten Nahebrücke präsentierten. Aus dieser Art-Tour heraus entwickelte sich das Art-Tour-Projekt Bad Kreuznacher Kunstspektakel. Und was als loser Zusammenschluss einiger weniger Künstler aus der Stadt und der Region im Juni 2024 begann, wuchs schnell zur fulminanten Größe: Insgesamt machen inzwischen an die 40 Künstlerinnen und ...