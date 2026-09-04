Leckere Torten ohne Ei und Co. Das Kreuznacher Café Moka bietet auch vegane Kuchen 04.09.2026, 10:00 Uhr

i Die Auslage des Café Moka: Im Sortiment der vegane Schoko-Birnen-Kuchen. Rica Watenphul

Das Café Moka in der Neustadt lockt mit köstlichen Torten und Kuchen: Einige davon kommen gänzlich ohne tierische Produkte aus.

Im Kreuznacher Café Moka kommen auch Veganer und Vegetarier nicht zu kurz: Egal ob Kuchen oder Getränke, Ehsan und Erfan Moradi bieten in ihrem Sortiment eine Vielzahl an pflanzlichen Alternativen an.Als die Brüder im Mai dieses Jahres ihr Café in der Neustadt eröffneten, war ihnen klar, dass sie mit ihrem Sortiment möglichst viele Menschen ansprechen möchten.







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