Eine ganz besondere Traumreise Das Kreuzfahrtschiff AIDA fährt durch Rehborn Andrea Brand 25.05.2026, 15:57 Uhr

i Anja und Friedhelm Eisenbrandt auf der Fahrt mit der AIDA Andrea Brand

Das berühmte Kreuzfahrtschiff AIDA in Rehborn? Das Geheimnis, wie es dazu kam, wurde jetzt gelüftet.

Alles begann mit dem Satz: „Ich habe schon lange keine Postkarte mehr bekommen“, bemerkte Anja Eisenbrandt einmal. Dass dieser Wunsch der Auslöser für ein außergewöhnliches Projekt sein würde, ahnte sie nicht. Martin Gillmann, der zuvor selbst auf hoher See war, schickte ihr kurz vor Weihnachten eine AIDA-Postkarte mit dem Text: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Reise mit der AIDA gewonnen.







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