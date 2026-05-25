Eine ganz besondere Traumreise
Das Kreuzfahrtschiff AIDA fährt durch Rehborn
Anja und Friedhelm Eisenbrandt auf der Fahrt mit der AIDA
Anja und Friedhelm Eisenbrandt auf der Fahrt mit der AIDA
Andrea Brand

Das berühmte Kreuzfahrtschiff AIDA in Rehborn? Das Geheimnis, wie es dazu kam, wurde jetzt gelüftet.

Lesezeit 1 Minute
Alles begann mit dem Satz: „Ich habe schon lange keine Postkarte mehr bekommen“, bemerkte Anja Eisenbrandt einmal. Dass dieser Wunsch der Auslöser für ein außergewöhnliches Projekt sein würde, ahnte sie nicht. Martin Gillmann, der zuvor selbst auf hoher See war, schickte ihr kurz vor Weihnachten eine AIDA-Postkarte mit dem Text: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Reise mit der AIDA gewonnen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren