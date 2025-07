Die kleine Soonwaldgemeinde Schwarzerden stand am Wochenende an zwei Tagen ganz im Zeichen des 700. Geburtstages. 320 Gäste wurden schon zum Festauftakt am Samstagabend gezählt, die sich bei „Mei Band“ und den „Skakers“ amüsierten. Der Festsonntag war es dann doch, wo sich die 245-Einwohner-Gemeinde nach dem Festgottesdienst im Festzelt von seiner besten Seite zeigte. Zur offiziellen Begrüßung durch Ortsbürgermeister Friedrich Kreuzer war das Festzelt dicht besetzt, hatte sich doch auch mit der Bundestagsabgeordneten Julia Klöckner hoher Besuch angekündigt, dagegen wiederum musste die Landrätin Bettina Dickes absagen. Weiter konnte Kreuzer den SPD-Landtagsabgeordneten Markus Stein und den VG-Beigeordneten Hans Helmut Döbell begrüßen, wie auch die Dorfältesten Heinz Fuhr (91) und Ilse Auer (98), und Ortsbürgermeister aus den VG's Kirner Land, Nahe-Glan und Kirchberg.

i Ortsbürgermeister Friedrich Kreuzer begrüßt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Günter Weinsheimer

Friedrich Kreuzer ging kurz auf die Entstehungsgeschichte ein, freute sich aber auch, dass viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen Tage zuvor das Dorf auf Hochglanz gebracht hatten. „Bei der Aktion 'Sauberes Dorf' waren vierzig Personen im Einsatz“, sagte Kreuzer unter viel Beifall. Mit den Planungen für das Fest hatte ein Orga-Tean um Christian Alt schon vor zwei Jahren begonnen. In 27 Treffen mit insgesamt 72 Stunden war das zweitägige Programm zusammengestellt. „Ihr habt ein schönes Fest organisiert“, rief Kreuzer.

i Astrid Schnorr zeigte bei der Arbeit am Spinnrad die Verarbeitung mit Alpakawolle. Günter Weinsheimer

„Wir Menschen brauchen Bräuche und Rituale, um uns zu begegnen und feiern“, meinte Julia Klöckner, die aber auch feststellte: „Je kleiner der Ort, desto besser ist die Dorfgemeinschaft und der Zusammenhalt, was auch unsere Demokratie braucht, für die es gilt, von unten nach oben aufzubauen.“

i Die Landfrauen - die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiern - sorgten im Dorfmittelpunkt für Kaffee und Kuchen. Günter Weinsheimer

Auch MdL Markus Stein freute es, an der 700-Jahrfeier teilnehmen zu dürfen, „was nicht so oft vorkomme“. Er meinte aber auch, dass der Zusammenhalt im ländlichen Raum etwas ganz Wertvolles sei, und lud als Dankeschön das gesamte Orga-Team zu einem Besuch in den Mainzer Landtag ein. „Das Fest biete eine gute Gelegenheit, zurück, aber auch nach vorne zu blicken. Alles was eine Ortsgemeinde aufzuweisen hat, ist Bürgersinn“, stellte VG-Bürgermeister Hans Helmut Döbell fest, und sein Fazit war: „Unsere Dörfer haben Zukunft“.

Die Entdeckertour durch den Ort mit seinen 26 Stationen war dann das „Highlight“. Nicht nur alte Fotos, Gegenstände, Geschichten wurden präsentiert, auch das alte Schulhaus, die alte Kneipe, der Biohof Diener, der Brunnenvorplatz, der Dorfmittelpunkt, die kleine Kirche und andere stießen bei den vielen Gästen auf großes Interesse.

i Am frisch gepressten Apfelsaft hatten insbesondere die kleinen Festgäste ihre Freude. Günter Weinsheimer

Ortsbürgermeister Friedrich Kreuzer brachte es auf den Punkt: „Nicht nur durch die Anwesenheit der Bundestagspräsidentin Klöckner wird dieses Fest als Jahrhundertereignis in die Geschichte Schwarzerdens eingehen.“ Das ganze Dorf habe angepackt, ob jung ob alt, ob klein oder groß. Dabei hat der Ort seine Stärke bewiesen, gemeinsam schaffen wir alles“, stellte Kreuzer weiter fest.