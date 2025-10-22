Wingertshäuschen der Nahe Das kleine Juwel in der Kreuznacher Narrekapp 22.10.2025, 17:00 Uhr

i Wunderschön hergerichtet ist das kleine Häuschen in der Narrekapp. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Unter der Höhe des „Hungrigen Wolfs“ bei Winzenheim findet sich ein Juwel in der Narrekapp.

Vor etwa zehn Jahren übernahm Steffen James Montigny mit seinem Weingut Zehn Morgen in Bretzenheim von der Kreuznacher Familie Anheuser die Narrekapp-Weinlage unter dem „Hungrigen Wolf“. Der „Ochs“, wie der christdemokratische Weinbauer Peter Anheuser immer genannt wurde, hatte sich viele Jahre für die Straße hinauf zum Wolf eingesetzt.







