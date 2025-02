Bundestagswahl an der Nahe Das Kirner Land wird an der Urne zur Hochburg der AfD 26.02.2025, 10:30 Uhr

i Plakate zur Kommunalwahl im Juni 2024: Die Grünen spielen in der VG Kirner Land keine Rolle, sie kamen bei der Bundestagswahl 2025 auf nur 5 Prozent - die AfD hingegen auf knapp 28 Prozent. Robert Neuber

Die Verbandsgemeinde Kirner Land war bei der Bundestagswahl die einzige im Wahlkreis, in der die AfD unter den Urnenwählern stärkste Partei wurde. Die Sozialdemokratie, einst stärkst Kraft rund um Kirn, schrumpfte weiter.

Es war am Wahlabend ein Schock: Zwischendurch – es waren noch nicht alle Bezirke ausgezählt – wurden für die Urnenwähler der Stadt Kirn 47 Prozent AfD angegeben. Letzten Endes wurden es 40,5 Prozent der Zweitstimmen, was immer noch einer massiven Steigerung entspricht: Bei der Bundestagswahl 2021 war die AfD in der Stadt Kirn „nur“ auf 19,8 Prozent der Stimmen gekommen.

