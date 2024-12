Kneipe in der Neustadt Das Käuzchen flattert bald wieder 10.12.2024, 13:00 Uhr

i Stefan (li.) und Karin Grünewald, die heute noch Karin´s Bistro am Kornmarkt betreiben, werden ihrem Neffen Rüdiger Arend (re.) im Käuzchen unter die Arme greifen. Robert Neuber

Der Neffe der Betreiber von „Karin´s Bistro“ am Kornmarkt, Rüdiger Arend, wird das Bistro Käuzchen am Zwingelbrunnen in der historischen Neustadt wieder zu neuem Leben erwecken. Geöffnet wird wahrscheinlich im Februar.

Rüdiger Arend wird das Bistro „Käuzchen“ am Zwingelbrunnen in der historischen Neustadt übernehmen. Der 35-jährige Einzelhandelskaufmann ist der Neffe von Karin und Stefan Grünewald, die aktuell noch „Karin´s Bistro“ am Kornmarkt betreiben. Ihnen steht Arend gerade schon zur Seite, und wie das in einer Familie eben ist, werden ihm Tante und Onkel beim Einstieg ins Käuzchen helfen.

