Engagement für Kulturdenkmal Das Juwel Klosterkirche Sponheim wird frisch aufpoliert 01.10.2025, 09:00 Uhr

i Beim Hoffest verteilte Norbert Esser, der selbst im Vorstand des Fördervereins aktiv ist, Blümchen an seine Vorstandskollegen und den ersten Vorsitzenden Nico Gäns (4. von links). Christine Jäckel

Zehn Jahre Förderverein Klosterkirche Sponheim: Dieser erste runde Geburtstag wurde beim diesjährigen Hoffest gefeiert. Vorsitzender Nico Gäns und sein Team haben noch viele Pläne für die Anlage.

Die Pfarrkirche St. Maria und St. Martin, auch bekannt als Klosterkirche der ehemaligen Benediktinerabtei, ist ein richtiges Juwel unter den Kulturdenkmälern des Nahelandes. Dieses Juwel haben in den letzten zehn Jahren die Mitglieder des Fördervereins aus der Nische der vergessenen Schätze geholt und nach Kräften aufpoliert.







