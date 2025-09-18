Auftakt am Freitag Das ist neu beim Ebernburger Mittelaltermarkt Josef Nürnberg 18.09.2025, 06:00 Uhr

i Am kommenden Wochenende fliegen den Rittern wieder die Herzen der Mittelalterfreunde zu. Josef Nürnberg

Wer gewinnt die Auseinandersetzungen der Ritter auf der Turnierwiese? Und was führt Zack der Henker im Schilde? Es bleibt spannend bei der Veranstaltung nach historischem Vorbild.

Der Marktflecken Ebernburg taucht von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. September, wieder ins Mittelalter ein. Angesiedelt ist die Geschichte im Spätmittelalter: Im Mittelpunkt steht wieder einmal Franz von Sickingen, der nicht nur Freunde hat. Einer seiner Gegner ist der Erzbischof von Trier, Richard von Greiffenklau.







