Den Ärger in der Politik über das Vorgehen der Bauverwaltung bei dem Millionenprojekt im Kurviertel kann man gut nachvollziehen, kommentiert unser Redakteur Harald Gebhardt.
Lesezeit 2 Minuten
Das ist ein ganz neuer Fall von typisch Bad Kreuznach: Mitten im Kurviertel wird für 50 Millionen ein neues Insel-Quartier mit 97 Eigentumswohnungen hochgezogen – und die Politik bleibt bei der Entscheidung komplett außen vor. Die Bauverwaltung hat es nicht für notwendig gehalten, die Bauausschussmitglieder darüber auch nur zu informieren.