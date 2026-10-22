Meinung zum Ärger übers Bauamt Das ist kein guter Stil der Verwaltung Harald Gebhardt 22.10.2026, 16:21 Uhr

i Harald Gebhardt Jens Weber. MRV

Den Ärger in der Politik über das Vorgehen der Bauverwaltung bei dem Millionenprojekt im Kurviertel kann man gut nachvollziehen, kommentiert unser Redakteur Harald Gebhardt.

Das ist ein ganz neuer Fall von typisch Bad Kreuznach: Mitten im Kurviertel wird für 50 Millionen ein neues Insel-Quartier mit 97 Eigentumswohnungen hochgezogen – und die Politik bleibt bei der Entscheidung komplett außen vor. Die Bauverwaltung hat es nicht für notwendig gehalten, die Bauausschussmitglieder darüber auch nur zu informieren.







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