In Kirn steht ein Generationenwechsel in der Hausarztpraxis an: Nachwuchs bringt frischen Wind, Patienten sollen trotzdem Vertrauen und langfristige Begleitung finden. Ein Neubeginn, der Vertrautes bewahren will.
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Ein Berufswunsch kann im Ehrenamt wachsen oder sich nach dem Zivildienst neu entwickeln. Bei Laura Endres und Ralf Peter Schwebel führten unterschiedliche Wege zur Medizin. Seit Dienstag, 1. Oktober, arbeiten sie in der Praxis zusammen. Zum Sommer 2027 übernimmt Endres die Praxis.