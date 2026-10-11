Medizinerin Laura Endres Das ist die neue Kirner Hausärztin Sebastian Schmitt 11.10.2026, 18:07 Uhr

i Unterschiedliche Wege führten sie zur Medizin, nun betreuen sie gemeinsam ihre Patienten in Kirn: Ralf Peter Schwebel und Laura Endres, die seine Praxis im Sommer 2027 übernimmt. Sebastian Schmitt

In Kirn steht ein Generationenwechsel in der Hausarztpraxis an: Nachwuchs bringt frischen Wind, Patienten sollen trotzdem Vertrauen und langfristige Begleitung finden. Ein Neubeginn, der Vertrautes bewahren will.

Ein Berufswunsch kann im Ehrenamt wachsen oder sich nach dem Zivildienst neu entwickeln. Bei Laura Endres und Ralf Peter Schwebel führten unterschiedliche Wege zur Medizin. Seit Dienstag, 1. Oktober, arbeiten sie in der Praxis zusammen. Zum Sommer 2027 übernimmt Endres die Praxis.







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