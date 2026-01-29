Handwerk der Nahe: Wo hakt’s?
Das Herz aus Metall: Reinhold Lorenz
Reinhold Lorenz lebt für seinen Werkstoff Metall - daher finden sich rund ums Firmengelände auch zig kreative Konstruktionen, etwa dieser Grill.
Robert Neuber

Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s not? Beim Kreuznacher Metallbauer Lorenz ist der Nachwuchs ein großes Thema, aber sehr enttäuscht ist man von der Energiepolitik.

Lesezeit 3 Minuten
Wer bei Metallbauer Reinhold Lorenz in der Bad Kreuznacher Nikolaus-Otto-Straße durch die Werkhallen geht, der stellt fest: Hier wird nicht einfach nur Stahl geschweisst, gefräst, gelasert. Bei Lorenz wird Metall gelebt, der Firmensitz ist im Grunde genommen ein Kunstwerk – überall finden sich Skulpturen, Gemälde, Wandmalereien mit dem Thema Handwerk und Metall.

