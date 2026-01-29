Handwerk der Nahe: Wo hakt’s? Das Herz aus Metall: Reinhold Lorenz Robert Neuber 29.01.2026, 09:00 Uhr

i Reinhold Lorenz lebt für seinen Werkstoff Metall - daher finden sich rund ums Firmengelände auch zig kreative Konstruktionen, etwa dieser Grill. Robert Neuber

Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s not? Beim Kreuznacher Metallbauer Lorenz ist der Nachwuchs ein großes Thema, aber sehr enttäuscht ist man von der Energiepolitik.

Wer bei Metallbauer Reinhold Lorenz in der Bad Kreuznacher Nikolaus-Otto-Straße durch die Werkhallen geht, der stellt fest: Hier wird nicht einfach nur Stahl geschweisst, gefräst, gelasert. Bei Lorenz wird Metall gelebt, der Firmensitz ist im Grunde genommen ein Kunstwerk – überall finden sich Skulpturen, Gemälde, Wandmalereien mit dem Thema Handwerk und Metall.







Artikel teilen

Artikel teilen