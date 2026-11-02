Verkostung der besonderen Art Das Geheimnis koscherer Weine Josef Nürnberg 02.11.2026, 06:00 Uhr

i Zu einer außergewöhnlichen Weinprobe mit koscheren Weinen begrüßten (von links) Andreas Ludwig, Vorsitzender der christlich-jüdischen Gesellschaft, die ehemalige Naheweinmajestät Laura Ludwig und Valeryan Ryvlin, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Bad Kreuznach, rund 40 Weinfreunde, die erfahren und erschmecken wollten, was koscheren Wein genau ausmacht. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Weinproben gibt es heutzutage wie Sand am Meer – doch eine koschere Verkostung ist etwas Besonderes. Genau zu einer solchen war kürzlich in die Bad Kreuznacher Synagoge eingeladen worden. Die Teilnehmer erfuhren allerhand Spannendes.

Zu einer außergewöhnlichen Weinprobe, nämlich einer Probe mit Sekt und Weinen, die allesamt nach koscheren Vorschriften hergestellt wurden, hatten die jüdische Gemeinde Bad Kreuznach und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in den Versammlungsraum der Synagoge in der Alzeyer Straße eingeladen.







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