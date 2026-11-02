Weinproben gibt es heutzutage wie Sand am Meer – doch eine koschere Verkostung ist etwas Besonderes. Genau zu einer solchen war kürzlich in die Bad Kreuznacher Synagoge eingeladen worden. Die Teilnehmer erfuhren allerhand Spannendes.
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Zu einer außergewöhnlichen Weinprobe, nämlich einer Probe mit Sekt und Weinen, die allesamt nach koscheren Vorschriften hergestellt wurden, hatten die jüdische Gemeinde Bad Kreuznach und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in den Versammlungsraum der Synagoge in der Alzeyer Straße eingeladen.