Der VfL Roxheim ist für Neubürger wie Alteingesessene eine wichtige Anlaufstelle. Nicht nur körperliche Gesundheit, auch der soziale Austausch steht im Fokus. Mitte März wird die Vereinsgründung vor 50 Jahren in der Birkenberghalle gefeiert.
Seit 1976 hat sich das große „Fitness-Studio“ des VfL Roxheim Schritt für Schritt aufgebaut. Und neben dem Training für die körperliche Gesundheit ist der soziale Austausch in den Gymnastik-, Yoga- oder Tanzstunden, vor allem für die Senioren ein wichtiger Punkt, betont Vorsitzender Robert Sowka im Gespräch mit dem Oeffentlichen Anzeiger.