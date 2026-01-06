Das fatale Dilemma der ehrenamtlichen Politiker

Geht das überhaupt zusammen, Ortsbürgermeister zu sein und im Berufs- und Privatleben zu stehen? In immer mehr Fällen scheint das unvereinbar zu sein.
Ein kommunalpolitisches Dilemma: Die Anforderungen sind für ehrenamtlich aktive Lokalpolitiker in den Dörfern nicht zu bewältigen, so der Warmsrother Bürgermeister Björn Engelhardt. Er gibt entnervt auf. Und seine Beigeordneten tun es ihm gleich. Die Bedingungen in seinem Amt seien für ihn nicht länger tragbar gewesen, betont Engelhardt, der als Konsequenz sein Amt als Ortsbürgermeister zum 31.