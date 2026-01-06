2025 im Kreis Bad Kreuznach Das fatale Dilemma der ehrenamtlichen Politiker Jens Fink 06.01.2026, 14:00 Uhr

i Bürgermeister Michael Cyfka (2. von rechts) gratulierte der neuen Ortschefin Sandra Seltmann (Mitte) sowie den neuen Beigeordneten (von links) Wilhelm Keller, Andrea Feller und Ralf Weiher. Jens Fink

Geht das überhaupt zusammen, Ortsbürgermeister zu sein und im Berufs- und Privatleben zu stehen? In immer mehr Fällen scheint das unvereinbar zu sein.

Ein kommunalpolitisches Dilemma: Die Anforderungen sind für ehrenamtlich aktive Lokalpolitiker in den Dörfern nicht zu bewältigen, so der Warmsrother Bürgermeister Björn Engelhardt. Er gibt entnervt auf. Und seine Beigeordneten tun es ihm gleich. Die Bedingungen in seinem Amt seien für ihn nicht länger tragbar gewesen, betont Engelhardt, der als Konsequenz sein Amt als Ortsbürgermeister zum 31.







