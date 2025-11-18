Das Erreichte soll Ansporn für die Zukunft sein

Es war ein würdiges Geburtstagsfest: Zahlreiche Festgäste, darunter Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, fanden anerkennende Worte für die 900-jährige Gemeinde Rümmelsheim/Burg Layen.
Mit dem Festkommers in der Trollbachhalle klangen die Feierlichkeiten zum 900-jährigen Dorfjubiläum in Rümmelsheim aus. Ortsbürgermeister Manfred Wein und die Erste Beigeordnete Kerstin Baaser konnten zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und den Nachbargemeinden willkommen heißen, an der Spitze Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU).