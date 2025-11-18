900 Jahre Rümmelsheim Das Erreichte soll Ansporn für die Zukunft sein Dieter Ackermann 18.11.2025, 21:00 Uhr

i Manfred Wein (von links), Elke Stern, Kerstin Baaser, Julia Klöckner, Michael Simon und Helmut Martin fanden anerkennende, lobende und dankende Worte für die 900-jährige Gemeinde Rümmelsheim/Burg Layen. Dieter Ackermann

Es war ein würdiges Geburtstagsfest: Zahlreiche Festgäste, darunter Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, fanden anerkennende Worte für die 900-jährige Gemeinde Rümmelsheim/Burg Layen.

Mit dem Festkommers in der Trollbachhalle klangen die Feierlichkeiten zum 900-jährigen Dorfjubiläum in Rümmelsheim aus. Ortsbürgermeister Manfred Wein und die Erste Beigeordnete Kerstin Baaser konnten zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und den Nachbargemeinden willkommen heißen, an der Spitze Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU).







