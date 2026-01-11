Neujahrsempfang in Kirn Das Engagement im Kirner Land ist breit gefächert Sebastian Schmitt 11.01.2026, 12:45 Uhr

i VG-Bürgermeister Thomas Jung (von rechts), Stadtbürgermeister Frank Ensminger und Gunnar Venter von der Werbegemeinschaft Kirner Land Aktive Region (KLAR) begrüßten die rund 300 Gäste beim Neujahrsempfang im Kirner Gesellschaftshaus. Sebastian Schmitt

Rund 300 Gäste konnten die Bürgermeister aus VG und Stadt sowie Gunnar Venter als Vorsitzender der Werbegemeinschaft im Gesellschaftshaus begrüßen. Neben einem Rückblick sind der Blick nach vorn und die Termine in 2026 abendfüllend.

Rund 300 Gäste kamen am Freitag ins Gesellschaftshaus und nahmen am gemeinsamen Neujahrsempfang von Verbandsgemeinde, Stadt und der Werbegemeinschaft Kirner Land Aktive Region (KLAR) teil. Bürgermeister Thomas Jung, Stadtbürgermeister Frank Ensminger und KLAR-Vorsitzender Gunnar Venter begrüßten die Gäste.







