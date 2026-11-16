Wirtschaft im Blick Das Elektrobike-Geschäft ist im Umbruch Norbert Krupp 16.11.2026, 11:00 Uhr

i Herbert Herrmann, hier in der Werkstatt, wird auch im neuen E-Bike-Fachgeschäft, das Anfang Dezember in den Räumen seines Vorgängers an der HüffelsheimerStraße1 in Rüdesheim eröffnet werden soll, als Geschäftsführer fungieren. Norbert Krupp

Die fetten Jahre für das E-Bike-Geschäft waren mit dem Ende der Corona-Krise vorüber, das spürte auch Herbert Herrmann vom Rüdesheimer Betrieb „e-motion“. Er musste Insolvenz anmelden. Doch es geht direkt weiter, auch in der Werkstatt.

„Wir haben geschlossen!“ – diese Nachricht im Namen der „e-motion e-Bike Welt Bad Kreuznach“ in den sozialen Medien ließ viele enttäuschte Kunden zurück. Sie glauben, dass sie sich nun eine neue Anlaufstelle für die Wartung ihrer erst wenige Monate oder Jahre alten Elektro-Fahrräder suchen müssen.







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