Schon vor dem Mittelaltermarkt in Ebernburg vom 19. bis 21. September wird unterhalb der Ebernburg mit offenem Visier gekämpft. Wieder einmal mehr ist das Durchfahrtsrecht für Lesegespann und Weintankfahrzeug während der Markttage, das Winzer Eckard Jung vom Veranstalter, dem Verkehrsverein Rheingrafenstein, einfordert, Ursache der neuerlichen Fehde.

Der Verkehrsverein ist nach Abwägung des Sicherheitskonzeptes zu der Entscheidung gelangt, dem Winzer dies nicht zu gestatten. Da man andererseits Jung auch nicht das Zufahrtsrecht nehmen kann, wurde ihm mit Schreiben vom 29. April mitgeteilt, dass die obere Burgstraße einschließlich seiner Zufahrt vom festgesetzten Marktgelände ausgeschlossen wird. Dennoch konnte der Winzer sich um einen Marktstand bewerben. Da allerdings Jung seinen Stand vor seinem Anwesen in der Burgstraße 15, dessen Bereich aufgrund des geforderten Durchfahrtsrechtes vom Marktgelände ausgenommen war, betreiben wollte, wurde ihm eine Teilnahme mit der Begründung verweigert, seine Bewerbung passe in diesem Jahr nicht ins Konzept.

Situation ist nicht neu

Stefan Köhl, der Vorsitzende des Verkehrsvereins, bedauert die Entwicklung. „Wir sind doch um jeden Standbetreiber froh." Neu ist die Situation übrigens nicht: Schon einmal, 2019, war der Konflikt eskaliert und Jung vom Marktgelände ausgeschlossen worden. Chnutz vom Hopfen, der das Sicherheitskonzept für den Markt erstellt hat, dass letztlich vom Ordnungsamt der Stadt genehmigt werden muss, teilte mit, dass der Verkehrsverein keine andere Wahl hatte. „Nach den Anschlägen in Nizza und Berlin hätte ein auf das Gelände fahrender Lkw möglicherweise Panik ausgelöst", sagt Chnutz vom Hopfen. Zudem seien viele Kinder auf dem Markt unterwegs. Er wolle sich gar nicht ausmalen, wenn da ein Kind in den toten Winkel eines Lkw gerät.

Vom Hopfen berichtet, dass der Verkehrsverein dem Winzer goldene Brücken gebaut hätte. Demnach hätte er bis 10 Uhr morgens den Bereich vor seinem Anwesen befahren können. Auch hatte der Verein vorgeschlagen, eine Leitung bis vor das Markttor zu legen, um Wein abpumpen zu können. Auch das Keltern in einem anderen Weingut wäre möglich gewesen. „Das stimmt", sagt Jung: Aber nur mit großen Aufwand. Zudem müssen aus rechtlichen Gründen Weinkontrolleure hinzugezogen werden. Aus seiner Sicht müsse er die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit in den Bereich seines Anwesens einzufahren.

Zu Vorgespräch nicht eingeladen﻿

„Ich kann dem Lohnunternehmer nicht vorschreiben, wann er mit der Lesemaschine kommt und auch der Kelterei nicht, zu welchem Zeitpunkt sie Most abholt", teilte der Winzer mit. Laut seiner Ansicht hat der Verkehrsverein zu keiner Zeit das Gespräch mit ihm gesucht. Vielmehr scheint schon frühzeitig für den Verkehrsverein festgestanden zu haben, dass er draußen sei. Denn zum Vorgespräch wurde er nicht eingeladen. Die Situation scheint verfahren zu sein. Es scheint, als fruchtet nicht einmal die Empfehlung von Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse, „sich nicht zu bekämpfen wie im Mittelalter“, etwas.