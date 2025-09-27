Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Das Duell heißt nicht „Politik gegen Verwaltung“ 27.09.2025, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Das unterbesetzte Bauamt und der ASD der Stadt Bad Kreuznach in der Krise: Warum Bad Kreuznachs Stadtverwaltung am Limit ist und welche Herausforderungen die Politik jetzt dringend bewältigen muss. Und dann kommt auch noch Donald Trump.

„Verschenkt die Stadt Bad Kreuznach 1 Million Euro?“, lautete die Frage, die wir vor acht Tagen aufgeworfen haben. Mein Kollege Harry Gebhardt hat sich mit den noch nicht abgerechneten, aber schon längst fertiggestellten Bauabschnitten der Bosenheimer Straße befasst.







Artikel teilen

Artikel teilen