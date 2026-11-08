Falstaff wählte Cesar & Morian
Das beste Schnitzel im Land kommt aus Bad Sobernheim
Jedes Wiener Schnitzel, das Philipp Helzle in seinem Restaurant „Cesar & Morian“ anbietet, ist ein handwerkliches Unikat.
Jedes Wiener Schnitzel, das Philipp Helzle in seinem Restaurant „Cesar & Morian“ anbietet, ist ein handwerkliches Unikat.
NORBERT KRUPP. Norbert Krupp

Das beste Wiener Schnitzel in Rheinland-Pfalz und das zweitbeste in Westdeutschland kommt aus Bad Sobernheim, sagen die Leser des Gastro-Magazins Falstaff. Zubereitet wird es von Philipp Helzle im Restaurant Cesar & Morian

Lesezeit 1 Minute
Jedes Wiener Schnitzel, das Philipp Helzle in seiner Küche im Restaurant Cesar & Morian zubereitet, ist ein handwerkliches Unikat. Das mag daran liegen, dass der 43-jährige Patron ein zartes, gut paniertes Kalbsschnitzel als einfaches, ehrliches Gericht schätzt.
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