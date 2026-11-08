Das beste Wiener Schnitzel in Rheinland-Pfalz und das zweitbeste in Westdeutschland kommt aus Bad Sobernheim, sagen die Leser des Gastro-Magazins Falstaff. Zubereitet wird es von Philipp Helzle im Restaurant Cesar & Morian
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Jedes Wiener Schnitzel, das Philipp Helzle in seiner Küche im Restaurant Cesar & Morian zubereitet, ist ein handwerkliches Unikat. Das mag daran liegen, dass der 43-jährige Patron ein zartes, gut paniertes Kalbsschnitzel als einfaches, ehrliches Gericht schätzt.