Jahrtausendwende in Kreuznach Das befürchtete Computerchaos zu Silvester blieb aus Harald Gebhardt

Lena Reuther

Josef Nürnberg 31.12.2025, 11:00 Uhr

i Prost Neujahr: Zum Jahreswechsel 1999/2000 wurde weltweit das neue Millenium begrüßt. Rolf Schaller

Gar nicht so einfach: Nach der gemeinhin verwendeten Zeitrechnung begann das dritte Jahrtausend mit dem 1. Januar 2001 und wird mit dem 31. Dezember 3000 enden. Weltweit gefeiert wurde der Millenniumwechsel aber schon ein Jahr früher.

„Bad Kreuznach.“ Wir begeben uns auf eine kleine Zeitreise zurück zum 31. Dezember 1999. Wieso? Ganz offiziell beginnt die Zählung für das dritte Jahrtausend zwar am 1. Januar 2001 und wird damit technisch gesehen am 1. Januar 2026 25 Jahre alt. Doch es lohnt ein Blick in den letzten Dezembertag 1999, denn die meisten läuteten eben da bereits das neue Millennium ein: Welche Erinnerungen kommen bei dem Gedanken an die Silvesternacht auf 2000 hoch?







Artikel teilen

Artikel teilen