Handwerksbetrieb in Guldental Das Bauen liegt dieser Familie einfach im Blut 10.11.2025, 19:00 Uhr

i Zwei Generationen eines Familienunternehmens (von links): Bernd Luwig, Maren Bott, Elfriede Ludwig, Roland Bott und Frank Ludwig Rainer Gräff

Ein Traditionsunternehmen im Baugewerbe aus Guldental wird jetzt in siebter Generation geführt. Das Geheimnis von Bott Bau ist die Vielseitigkeit: Familienhausbau, Kommunalbau, Hallenbau für Firmen und die Bundeswehr, Holzhausbau und Sanierung.

Der Name hat einen guten Klang bei allem, was mit Bauen zu tun hat – und das mittlerweile in der siebten Generation: Bott aus Guldental. Das Geheimnis der Marktbehauptung und des Erfolgs von Bott Bau ist die Vielseitigkeit: Familienhausbau, Kommunalbau, Hallenbau für Firmen und die Bundeswehr, Holzhausbau, Sanierung etc.







