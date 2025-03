I m Stillstand hat die Kreuznacher Stadtpolitik nun wahrlich Erfahrung genug. Noch reicher ist wahrscheinlich der Erfahrungsschatz der Deutschen Bahn, was Verspätungen angeht. Wenn sich beide dann bei einem gemeinsamen Projekt wie dem Bad Münsterer Bahnhof zusammentun – oh weh! Doch so gesehen ist die Zeitspanne von sieben Jahren, bis man zu Potte kommt, gar nicht mal so schlecht ...

Fortschritte im Stadtteil

Dass es mit den Arbeiten am Bahnhof im Stadtteil schon im Februar 2026 losgehen soll, freut natürlich insbesondere Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (CDU) . Argumente, die dafür sprechen, dass dies gut angelegtes Geld ist, hat sie reichlich: „Wir dürfen nicht an den falschen Stellen sparen“, sagt sie. „Stillstand ist Rückschritt – und zwar massiv.“ Sie erinnert auch an die Bedeutung des Bahnhofs für den Tourismus, die Entwicklung des Stadtteils allgemein sowie die höhere Nutzerfreundlichkeit und Frequenz durch den barrierefreien Ausbau. Zudem investiere auch die Stadt über Fördermittelprogramme viel in die touristische und städtebauliche Infrastruktur, wie im Kurpark. Und nicht zuletzt sei dies auch für den Projektentwickler bedeutsam, der das Kurmittelhaus in ein anderes Nutzungskonzept, ebenfalls mit touristischem Hintergrund, überführen möchte. Die gute Nachricht: Der Stillstand unterm Rheingrafenstein scheint langsam überwunden.

Irritation am Salinenplatz

i Der Künstler Franz Eichenauer mit Baskenmütze bei der Zusammensetzung des Brunnens. Er soll übrigens die ablaufende Sole an den Salinen darstellen. Sammlung Steffen Kaul

Doch nicht nur Bauprojekte können sich in die Länge ziehen oder zu einer schier unendlichen Geschichte werden, sondern auch so manche Sitzungen der städtischen Gremien. Unter der offensichtlich magischen Drei-Stunden-Marke, wie in dieser Woche wieder die Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, machen sie es kaum noch. Vielleicht erhoffen sich manche Sitzungsteilnehmer ja eine Schmerzensgeldzulage zum Sitzungsgeld... Auf der Tagesordnung stand zunächst auch noch der von der Verwaltung vorgeschlagene Abriss des Salinenbrunnes. Nun ja, ein schöner Anblick sieht anders aus, der Betonbrunnen ist marode, in einem trostlos-traurigen Zustand. Ob das Bauwerk Kunst ist, darüber ließe sich sicherlich trefflich streiten, spielt aber hier keine Rolle. Entscheidend ist der Umgang damit. Jedenfalls hat den Brunnen ein Künstler entworfen und 1972 erbaut: Nämlich Franz Eichenauer (1926–1995), gestiftet von der Kreuznacher Volksbank zu ihrem 100-jährigen Bestehen 1969. Nachdem nun Rolf Eichenauer, der in Hamburg lebt und Vorstandsmitglied der Franz und Ute Eichenauer -Stiftung der Stadt Kirn ist, aus dem „Schwätzchen“ von den Abrissplänen erfahren hat, hat er nicht nur einen Leserbrief geschrieben, sondern auch bei Oberbürgermeister Emanuel Letz interveniert. Dieser nahm den Punkt daraufhin von der Tagesordnung, „um vielleicht noch Dinge heilen zu können“ und „weil sich der Sohn des Künstlers gemeldet hat“. Zusätzlich habe sich auch die Untere Denkmalschutzbehörde dazu gemeldet. In derselben Sache wurde Werner Klopfer (Bündnis für Bad Kreuznach) aktiv. Er regte bei Patrick Miljes, Vorstand der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück, an, ob die Bank vielleicht die 20.000 Euro für die Sanierung des Brunnens aufbringen möchte – eventuell gemeinsam mit Spenden Kreuznacher Bürgern. Auch Rolf Eichenauer hat sich noch einmal beim „Oeffentlichen“ gemeldet und schreibt: „In etwa zehn Tagen haben wir ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Bis dahin prüfen wir Alternativen zum möglichen Abriss und werden ihm sowohl Möglichkeiten einer attraktiven Gestaltung als auch in jedem Fall kostengünstigere Alternativen aufzeigen als den alleinigen Abriss.“ Es ist schon ein Trauerspiel, wie die Stadt mit ihren Brunnen (und nicht nur mit diesen) umgeht. Vieles verrottet vor sich hin, bis es nicht mehr zu retten ist. Wahrscheinlich fehlt nicht nur das Geld, sondern auch die nötige Fantasie für andere Lösungen. Einfach nur noch peinlich ist das Ganze! Genau wie das Bild, das die Stadtverwaltung dabei mal wieder abgibt. Dabei hat die Stadt an Kunst und Kultur doch so viel zu bieten.

Cauer-Gipse entdeckt

i Diese Cauer-Gipse sind jetzt in Bad Kreuznach eingetroffen. Sie müssen restauriert werden. Gernot Meyer-Grönhof

Zu den berühmtesten Kreuznacher Kulturschaffenden zählen die Mitglieder der Cauer’schen Künstlerdynastie. Von ihnen wurden jetzt neue Kunstwerke entdeckt, die durch Zufall gerade noch so gerettet werden konnten: Ende Februar sind sieben Gipse von Robert Cauer (1863–1947) und Walter Cauer (1905–1995) bei der Cauer-Gesellschaft in Bad Kreuznach eingetroffen. Von Robert Cauer, den die Kreuznacher hauptsächlich als den Schöpfer der Plastik von Michel Mort auf dem Eiermarkt kennen, stammen drei Porträtplastiken, eine Statuette „Trauernder Jüngling“ und zwei Reliefs mit den Themen „Sankt Georg“ und „Kinder mit Weinranken“. Sein Sohn Walter hat die Porträtbüste von Robert Cauer geschaffen. Sie könnte um 1940 entstanden sein. Die Figuren kamen in den Besitz der Cauer-Gesellschaft durch die Aufmerksamkeit von Marjam Schellhaas. Sie entdeckte bei einem Spaziergang im Jahr 2020 die im Müll am Mendelsohn-Cauer-Haus in Darmstadt liegenden Artefakte. Das Haus wurde für einen geplanten Abriss geräumt und alles auf einen riesigen Müllberg geworfen. Daraufhin nahm sie Kontakt zu den Erben und den aktuellen Eigentümern des Gebäudes auf und bat um die Genehmigung, die Artefakte vor dem Müll zu retten und das Areal betreten zu dürfen. So entdeckte sie auch die Plastiken in einem Gartenhaus und informierte die Denkmalschutzbehörde über den geplanten Abriss und die vorhandenen Statuen. Somit konnten das Haus vor dem Abriss und die Kunstwerke vor dem Verschwinden im Müll bewahrt werden. Durch die Verhandlungen von Gernot Meyer-Grönhof, Vorsitzender der Cauer-Gesellschaft, mit den neuen Besitzern der Gipse konnten diese dann gegen eine Spendenquittung nach Bad Kreuznach gelangen. „Sie werden die ständige Ausstellung im Cauer-Haus um einen bedeutsamen Blickwinkel erweitern“, schreibt er. Leider sind die Figuren in einem sehr schlechten Zustand, sodass die Cauer-Gesellschaft um Spenden für die Restaurierung bittet. Spendenkonto: Cauer-Gesellschaft Bad Kreuznach; IBAN: DE 19 5605 0180 0010 0288 01

Bunte Bälle mit Pep

i Die Organic Balls verschönern jetzt wieder die Kreuznacher Innenstadt. Harald Gebhardt

Im weitesten Sinne Kunst, in Form einer Innenstadt-Dekoration sind auch sie: Die peppig-bunten 100 Organic Balls, die die Stadt auf eine Idee der Initiative „Wir sind Kreuznach“ hin 2024 angeschafft hat und die nun wieder die Fußgängerzone schmücken und die Innenstadt verschönern. Es sind echte „Eyecatcher“, und sie sind jetzt wieder da, ersetzen den Winter- und Weihnachtsschmuck. Es wird aber auch allerhöchste Zeit, dass der Frühling kommt, das tägliche Grau in Grau bunten Farben und blauem Himmel weicht. Doch bis zum richtigen Frühlingserwachen werden wir uns alle wohl noch ein bisschen gedulden müssen.

Die Maler-Müller-Kids

i Oskar (von links), Laurenz und Bela übergaben als Abordnung der Maler-Müller-Kids, wie sie sich nach ihrem Wohnort nennen, den gesammelten Betrag von 150 Euro an Rolf Lichtenberg, den Vorsitzenden der Bastgässjer. Holger Konrad

Geduld haben auch die Maler-Müller-Kids, wie sie sich nach ihrem Wohnort nennen, bei dieser vorbildlichen Aktion: Bela (9) und seine Freunde Oskar, Josefine, Madita, Jaro und Laurenz sammelten Geld für obdachlose Menschen: Die Kinder stellten sich einfach an die Ecke Maler-Faber-Straße/Hofgartenstraße im Bad Kreuznacher Norden und baten Passanten um Geld. Knapp 30 Euro haben sie so zusammenbekommen. Den Betrag rundeten die Eltern großzügig auf 150 Euro auf – und nun konnte das Geld an die Bastgässjer übergeben werden. Oskar, Bela und Laurenz waren stellvertretend für die Kinder-Clique in der Bastgasse und haben dem Vorsitzenden der Bastgässjer, Rolf Lichtenberg, die Sammlung überreicht. „Herr Lichtenberg freute sich sehr über die Unterstützung und erklärte den Kindern, dass er davon drei Mal für die Bastgässjer kochen könne“, berichtet Belas Vater Holger Konrad. Die Idee zur Sammlung hatte Bela, der in der Stadt obdachlose Menschen gesehen hatte. Seine Freunde machten gern mit. Gemeinsam bastelten sie ein Schild und starteten die Sammelaktion. Für Lichtenberg ist das ein gutes Zeichen, denn: Es zeigt, dass sich schon Kinder mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigen. Die Spende der rührigen Clique ist sehr willkommen, um die Schicksale der wohnungslosen Menschen abzumildern und in der größten Not zu helfen.