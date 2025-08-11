Bad Kreuznach ist das Geld ausgegangen: Nach der Verhängung der Haushaltssperre stellt sich die Frage, welche Projekte sich die Stadt überhaupt noch leisten kann.

Zwar hat die Aufsichtsbehörde ADD den Kreuznacher Stadthaushalt genehmigt, doch nur unter strengen Auflagen. Mit der Folge, dass der Stadt schon jetzt die Mittel ausgegangen sind. Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) haben darauf reagiert und eine Haushaltssperre verhängt.

Für das Haushaltsjahr 2025 hat die Kommunalaufsicht Investitionskredite in Höhe von 2,2 Millionen Euro genehmigt. Davon sind bereits 1,5 Millionen Euro weg. Großprojekte lassen sich so nicht realisieren. Und von den veranschlagten 4,2 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen werden von der ADD zunächst nur 2,74 Millionen Euro genehmigt. Es gibt also genug Diskussionsbedarf. Noch vor dem Jahrmarkt, am Mittwoch, 13. August, tagt deshalb der Finanzausschuss ab 17.30 Uhr im neuen Rathaus in einer Sondersitzung. Das aber nicht auf Initiative der Verwaltung, sondern aufgrund eines Antrags der Fraktion Faire Liste, den diese nach der Übermittlung des Haushaltsgenehmigungsschreibens schon am 26. Juli gestellt und durch die Unterstützung weiterer Fraktionen wie der Freien Wählern, von Büfep und AfD das notwendige Quorum dafür bekommen hat.

Ursprünglich sollte es nur um das Investitionsprogramm gehen

Ursprünglich beantragten Fraktionsvorsitzender Gerhard Merkelbach und sein Stellvertreter Kay Maleton als Beratungsgegenstand die „Anpassung des Investitionsprogrammes 2025 und die Verpflichtungsermächtigungen für 2026 gemäß den Vorgaben der Haushaltsgenehmigung vom 21. Juli 2025“. Von der jetzigen Ergänzung der Tagesordnung durch den Punkt Bahnhof Bad Münster am Stein – das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro – zeigte sich Maleton „überrascht“.

In einer Presseerklärung schreiben Merkelbach und Maleton, die jetzige Haushaltsgenehmigung bestätige leider die vorherige Annahme der Fraktion: „Die Bürger wurden einerseits mit einer Grundsteuererhöhung belastet, anderseits bringt der jetzige Haushalt Ihnen nichts ein. Denn bereits in der haushaltslosen Zeit durften nur solche Investitionen, die einer Verkehrssicherungspflicht unterlagen oder bei denen der Bagger bereits gerollt ist, begonnen oder fortgesetzt werden. Das Investitionskreditvolumen liegt zwar bei 2,2 Millionen, doch ändert der jetzige Haushalt nichts daran, da die ADD aufgrund der Haushaltslage den Beginn anderweitiger Investitionen an strenge Voraussetzungen geknüpft hat.“

i Der Löwensteg ist längst Geschichte. Ob es einen Ersatz dafür gibt, ist weiter mehr als offen. Harald Gebhardt

Die Faire Liste, die in den Ost-Stadtteilen Planig und Bosenheim ihre Hausmacht besitzt, empfindet es da als „unfair“, dass zum Beispiel in Bad Münster am Stein-Ebernburg die Sanierung von fünf Straßen beginnen soll, während Straßen in der Kernstadt auf 2026 verschoben werden. Darüber hinaus empfindet die Fraktion es als „absolut unverständlich, dass in der größten Finanzkrise der Stadtgeschichte und wo der Umsetzungsbeginn wichtiger Kernstadtprojekte wie der Löwensteg, die Kita Ellenfeld und die neue Grundschule aufgrund der strengen Vorgaben der ADD in 2025 nicht erfolgen kann, mit aller Gewalt an diesem 2-Millionen-Zuschussprojekt Bahnhof in BME festgehalten wird“. Für den Abschluss des Vertrages mit der Deutschen Bahn werden Verpflichtungsermächtigungen über die nächsten drei Haushaltsjahre benötigt. „Hier soll jetzt eine Sondergenehmigung beim Ministerium erwirkt werden“, kritisieren Maleton und Merkelbach. So hat OB Letz in der Beschlussvorlage ausgeführt: „Es wurde ein interministerielles Verständigungsverfahren zur Erklärung der Erforderlichkeit des Vorhabens aus dringenden Gründen des Gemeinwohls beantragt.“

Vor allem die CDU-Fraktion, der viele Mitglieder aus Bad Münster-Ebernburg angehören, hält an dem Bahnhofsprojekt fest. Die Faire Liste steht dem Vorhaben ablehnend gegenüber. Unabhängig davon hätte sich die Fraktion einen solchen Sondereinsatz auch beim Löwensteg gewünscht. Zumal die kalkulierten Kosten für einen Ersatz der stark frequentierten Fußgänger- und Radwegeverbindung in der Kernstadt mit 350.000 Euro deutlich geringer ausfallen.