Ein „neues“ Rathaus, das nicht erdrücken will: Warum der dezent gestaltete Schriftzug über dem Eingang für mehr als nur eine Adresse steht – und was die Zusammenarbeit mit der Sparkasse damit zu tun hat.

Nach dem Behelf mit dem Banner prangt nun an der Kornmarktfassade über dem Eingang zum Rathaus auch wirklich die Aufschrift „Rathaus“ sowie das Bad Kreuznacher Stadtwappen. Entwickelt hat Schriftzug und Wappen Gert Ludwig von der Abteilung Hochbau der Stadtverwaltung. Etwas seitlich links davon ziert der Schriftzug der Sparkasse Rhein-Nahe das Gebäude. Beide Schriftzüge stehen dafür, dass die Stadtverwaltung und das Geldinstitut in ein und demselben Gebäude in modernen Räumlichkeiten persönlich und kundenfreundlich beraten wollen, so der allgemeine Tenor bei der Vorstellung.

Bewusst wurde die Aufschrift „Rathaus“ und das Wappen nicht allzu groß und mächtig für die Fassade geplant, sonder eher dezent. Es solle den Bürger nicht erschlagen und den Eindruck einer übermächtigen Stadtverwaltung erwecken. „Das ist auch gut so, die Aufschrift thront nun wirklich nicht über dem Bürger“, sagte Oberbürgermeister Letz (FDP) bei der offiziellen Präsentation.

Kornmarkt 5 steht für „kurze Wege“

Für viele ist das Gebäude momentan noch das alte Sparkassengebäude am Kornmarkt. „In zwei Jahren wird sich das geändert haben und jeder spricht vom Rathaus. Das Rathaus am Kornmarkt 5 steht ab sofort für kurze Wege und effiziente Abläufe. Unser Ziel ist es, den Bürgern den besten Service anzubieten – und das unter einem Dach“, versprach der Oberbürgermeister.

Holger Wessling, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe, lobte die bürgernahe Lösung, die hier gemeinsam mit der Stadt gefunden wurde, nämlich Sparkassenfiliale und Rathaus an einem Ort zusammenzuführen. „Die Sanierungsarbeiten am Kornmarkt stehen für Zukunftsfähigkeit und eine moderne Infrastruktur“, informierte Wesseling. Sein Unternehmen investiere bewusst in seine Standorte und in die Präsenz vor Ort. „Dabei ziehen wir mit der Stadt an einem Strang. Es ist schön, dass man diese gute Zusammenarbeit nun auch in der Außenwerbung sehen kann“, so der Vorstandsvorsitzende.

Auch wenn Wessling sich nicht in die Politik der Stadt einmischen will, lobte er als Bürger die Entscheidung der Stadt für den Rathausstandort am Kornmarkt.