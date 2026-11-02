Kreis beschließt Verhandlung Das Bad Kreuznacher Jugendamt hat doch noch eine Chance Cordula Kabasch 02.11.2026, 18:24 Uhr

i Angebote wie die Mühle wären von der Abgabe des städtischen Jugendamtes wohl nicht betroffen. Wenn es denn soweit kommen sollte. Der Kreis will weiter verhandeln. Rica Watenphul

Das Jugendamt hat doch noch eine Chance, bei der Stadt zu bleiben. Der Kreistag war sich schnell einig: Es soll weiter über die finanzielle Unterstützung des Kreuznacher Jugendamtes verhandelt werden. Die Forderungen der Stadt lehnte der Kreis ab.

Das Jugendamt hat doch noch eine Chance, bei der Stadt zu bleiben. Nach einer hochemotionalen und erbittert geführten Debatte im Stadtrat am vergangenen Donnerstag war sich der Kreistag am Montag schnell einig: Über die Finanzierung des Kreuznacher Jugendamtes wird weiter verhandelt.







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