Faszination Jahrmarkt – ob im Original oder im Miniformat: Der gebürtige Kreuznacher Horst Zeiler, der heute in Mainz lebt, ist ein richtiges Jahrmarktskind. Und er hat die Kirmeswelt auf der Pfingstwiese als Modell nachgebaut.

Für Horst Zeiler beginnen ohne Frage jetzt wieder die schönsten Tage im Jahr. Auch wenn der 74-Jährige schon seit zwölf Jahren in Mainz lebt, heißt es für ihn natürlich fünf Tage lang im August nix wie enunner auf die Pfingstwiese in seiner Heimatstadt. Das ist für ihn ein Muss. Der gebürtige Kreuznacher ist sogar im Umfeld des Jahrmarkts groß geworden, hat lange in unmittelbarer Nähe im Brückes gewohnt.

Bereits als zehnjähriger Bub hat er Jahrmarktluft geschnuppert. Schon Wochen vorher zog es ihn unwiderstehlich auf das Festgelände. Er war angetan von dem Treiben dort, der ganzen Technik, dem Aufbau der Fahrgeschäfte und der Buden, fasziniert von dem Schaustellerleben und ihrer ganz besonderen Welt. Dabei hat er auch viele von ihnen näher kennengelernt und so vieles aus erster Hand mitbekommen. Die Begeisterung für den Jahrmarkt teilt er auch mit seinen drei Brüdern. So ist Herbert Zeiler Mitglied des Freundeskreises Kreiznacher Johrmarkt.

Von Technik und dem Flair fasziniert

„Die Technik und das ganze Flair auf der Pfingstwiese haben mich schon immer fasziniert“, erzählt er. Das ist immer noch so: Der Jahrmarkt lässt ihn auch im Alter nicht los – auch wenn er heute natürlich nur noch die fünf Jahrmarktstage unne auf der Pfingstwiese ist. Heute ist es vor allem die Geselligkeit, die er am Jahrmarkt schätzt.

Bei Horst Zeiler ist es aber nicht nur seine, wie er sagt, „Jahrmarktvernarrtheit“. Bei ihm kommt noch eine Bastelleidenschaft hinzu. So hat er schon vor Jahren begonnen, Karussells und Gebäude auf der Pfingstwiese nachzubauen. Ob Riesenrad, Autoscooter, Teufelsrad oder Calypso – viele Jahrmarktsattraktionen im Miniformat sind so über Jahre entstanden. Dabei arbeitet er nicht nur mit traditionellen Materialien, sonder nutzt auch moderne Technologien, wie den 3-D-Druck, erklärt er.

Zeilers Kirmeswelt im Kleinen

Auf seiner Internetseite horst@zeiler.li kann man diese Kirmeswelt im Kleinen bewundern. Ursprünglich hat er einmal überlegt, sogar den kompletten Jahrmarkt samt des dortigen Treibens auf einer Fläche von 16 Quadratmetern im Miniformat nachzubauen. Doch aus dieser Idee, aus diesem Traum wird nichts mehr. „Aus Altersgründen habe ich inzwischen davon Abstand genommen“, erklärt er.

Sein aktuelles Modell ist das alte Eingangstor von Pit Mahr, der auch das legendäre Jahrmarktwerbeplakat mit dem lachenden Brückenhaus, mit dem Weinglas in der einen und der Worscht in der anderen Hand, kreiert hat. Zeiler hat dieses Tor am Haupteingang zum Jahrmarkt anno 1960 im Maßstab 1:87 nachgebaut, mit dem Bahnübergang im Vordergrund. Einen Meter auf 80 Zentimeter auf 30 Zentimeter groß ist das Modell. Vier Monate lang hat er daran gebastelt und gebaut. Schon vor drei Jahren war es bei der Ausstellung Miniaturjahrmarkt auf dem Festgelände im Zelt direkt hinter dem Haupteingang auf der rechten Seite zu sehen. Die erste Kontaktaufnahme stellte damals sein Bruder zum Vorsitzenden des Kreuznacher Schaustellerverbandes, Ralf Leonhard, her, der ihn dann an Stephan Hirschfeld als Ansprechpartner für das Modellbau-Kirmesweltzelt weiterleitete. Auch in diesem Jahr bauen Jahrmarktfreunde dort eine Modellbaukirmes auf. Zeiler ist natürlich wieder dabei.