Bad Kreuznacher Etatberatungen Das 9-Millionen-Loch im Stadtetat soll kleiner werden Harald Gebhardt 04.11.2026, 14:00 Uhr

i Die Bad Kreuznacher Etatberatungen haben wie geplant am Dienstag begonnen. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Die Landesregierung kann die Orientierungszahlen für den kommunalen Finanzausgleich noch nicht vorlegen. Kämmerer Thomas Blechschmidt hält trotzdem am Zeitplan fest und will den Bad Kreuznacher Haushalt für 2027 noch im November verabschieden.

Eher zäh war der Auftakt der dreitägigen Etatberatungen für den Bad Kreuznacher Haushaltsplan 2027 im Finanzausschuss am Dienstag. Doch zugleich war der Wille der Verwaltung und der Kommunalpolitiker spürbar, das Defizit zu reduzieren. Insbesondere CDU-Fraktionschef Manfred Rapp hakte bei einzelnen Positionen immer wieder erfolgreich nach, damit einige Ansätze niedriger ausfallen als vorgesehen.







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