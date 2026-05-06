Wingertshäuschen der Nahe Das 1958er Relikt im Rehborner Schikanenbuckel Robert Neuber 06.05.2026, 06:00 Uhr

i Vergangenheit und Zukunft... Links die ökonomisch nicht mehr tragende Nutzung des Schikanenbuckels, rechts die aktuell gewinnbringende Nutzung der Kulturlandschaft. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Diesmal landeten wir in einem vergessenen Weinberg Rehborns – dem „Schikanenbuckel“...

Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, die NASA wurde gegründet, Brasilien wurde Fußball-Weltmeister, und Deutschland debattierte intensiv über eine atomare Aufrüstung. Doch was sind das für Banalitäten. Denn im kleinen Dorf Rehborn am Glan wurde wahrhaft Großes geschaffen: Der Schikanenbuckel bekam ein Wingertshäuschen.







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