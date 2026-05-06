In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Diesmal landeten wir in einem vergessenen Weinberg Rehborns – dem „Schikanenbuckel“...
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Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, die NASA wurde gegründet, Brasilien wurde Fußball-Weltmeister, und Deutschland debattierte intensiv über eine atomare Aufrüstung. Doch was sind das für Banalitäten. Denn im kleinen Dorf Rehborn am Glan wurde wahrhaft Großes geschaffen: Der Schikanenbuckel bekam ein Wingertshäuschen.