Im Bad Kreuznacher Kurgebiet Darum wird künftig vor dem Kurhaus getrennt geparkt Marian Ristow 25.02.2026, 17:31 Uhr

i Nein, hier wird künftig nicht mehr eingefahren, sondern weiter vorn. Weil Stadt und Parkhotel Kurhaus unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wie teuer die Pacht für die 60 Stellplätze sein soll, wird der Parkplatz nun aufgeteilt. Eine neue Einfahrt bekommt dieser auch. Marian Ristow

Ab dem 26. Februar wird der Rolf-Ebbeke-Platz neu geordnet: Zwei getrennte Parkbereiche, zwei Ticket-Systeme. Doch hinter der Änderung steckt mehr als nur Logistik – es geht um Geld und einen jahrzehntealten Vertrag.

Wer demnächst auf dem Rolf-Ebbeke-Platz, dem Platz zwischen den beiden großen Hotels Fürstenhof und Parkhotel Kurhaus, unmittelbar vor den Crucenia-Thermen, parken möchte, muss sich an eine Neuerung gewöhnen. Künftig gibt es dort zwei Parkbereiche: einen für die Gäste des Kurhauses (60 Stellplätze) sowie einen, der öffentlich genutzt wird und für die Gäste des Kurgebiets sowie der beiden Badeeinrichtungen, dem Bäderhaus und den Crucenia-Thermen, ...







