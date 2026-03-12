Die Brandschützer brauchen ein neues Gebäude, der Kreis einen Standort für den Katastrophenschutz. Doch aus dem geplanten Gemeinschaftsprojekt wird nun aber nichts. Grund sind über die Jahre gestiegene Kosten. Doch was ist die Alternative?
Der seit Jahren angedachte Bau eines neuen Katastrophenschutzzentrums West in Monzingen ist vom Tisch. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Kreistags. Grund sind Landrätin Bettina Dickes (CDU) zufolge die gestiegenen Baukosten sowie wegfallende Fördergelder, weshalb das Vorhaben aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiterverfolgt wird.