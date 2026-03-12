Kreistag kassiert Planung Darum ist das neue Feuerwehrhaus in Monzingen vom Tisch Markus Kilian 12.03.2026, 19:00 Uhr

i Ein Lichtblick für die Monzinger Feuerwehr mit ihrem alten Haus: der Plan, ein neues Gebäude, das die Brandschützer sowie den Katastrophenschutz des Kreises beherbergt. Der Kreistag hat sich jedoch gegen das Vorhaben entschieden. Markus Kilian

Die Brandschützer brauchen ein neues Gebäude, der Kreis einen Standort für den Katastrophenschutz. Doch aus dem geplanten Gemeinschaftsprojekt wird nun aber nichts. Grund sind über die Jahre gestiegene Kosten. Doch was ist die Alternative?

Der seit Jahren angedachte Bau eines neuen Katastrophenschutzzentrums West in Monzingen ist vom Tisch. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Kreistags. Grund sind Landrätin Bettina Dickes (CDU) zufolge die gestiegenen Baukosten sowie wegfallende Fördergelder, weshalb das Vorhaben aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiterverfolgt wird.







Artikel teilen

Artikel teilen