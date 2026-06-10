In Kürze soll das neue Bistro der Bad Kreuznacher Eismanufaktur am Kornmarkt eröffnen. Eine Rampe soll auch etwa Rollstuhlfahrern den Zugang ermöglichen. Eine entsprechendes WC gibt es aber nicht.
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Bald soll das neue Vadirito-Bistro am Kornmarkt eröffnen. Auf schnellem Mittagessen sowie einer Auswahl an Frühstücksgerichten soll der Fokus liegen, wie Geschäftsführer Niklas Heblich zuletzt erklärte.Wie wir bereits berichteten, soll eine behindertengerechte Rampe beispielsweise Rollstuhlfahrern den Zugang ermöglichen.