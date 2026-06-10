Am Kornmarkt in Bad Kreuznach
Darum gibt es kein barrierefreies WC im Vadirito-Bistro
Die letzten Arbeiten laufen am neuen Bistro. Um Barrierefreiheit am Eingang zu ermöglichen, soll bei Bedarf eine Rampe angelegt
Die letzten Arbeiten laufen am neuen Bistro. Um Barrierefreiheit am Eingang zu ermöglichen, soll bei Bedarf eine Rampe angelegt werden.
Lena Reuther

In Kürze soll das neue Bistro der Bad Kreuznacher Eismanufaktur am Kornmarkt eröffnen. Eine Rampe soll auch etwa Rollstuhlfahrern den Zugang ermöglichen. Eine entsprechendes WC gibt es aber nicht.

Lesezeit 2 Minuten
Bald soll das neue Vadirito-Bistro am Kornmarkt eröffnen. Auf schnellem Mittagessen sowie einer Auswahl an Frühstücksgerichten soll der Fokus liegen, wie Geschäftsführer Niklas Heblich zuletzt erklärte.Wie wir bereits berichteten, soll eine behindertengerechte Rampe beispielsweise Rollstuhlfahrern den Zugang ermöglichen.

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Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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