Er wurde in den USA als 18-Jähriger verurteilt, weil er die Eltern seiner Freundin umgebracht haben soll: Jens Söring (59) saß 33 Jahre in Haft und verdient Geld damit, seine Geschichte zu vermarkten. Im Brauwerk erzählt er aus seinem Leben.
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Ein in den USA verurteilter Doppelmörder erzählt im Bad Kreuznacher Brauwerk am Sonntag, 29. März, ab 18 Uhr von seiner Zeit hinter Gittern: Jens Söring, der als 18-jähriger Student die Eltern seiner Freundin nach einem Abendessen brutal ermordet haben soll, tritt dort auf mit seinem Programm „Hinter der Maske des Bösen – True Crime von einem Insider“.