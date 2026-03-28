Termin im Kreuznacher Brauwerk
Darf man einem Doppelmörder eine Bühne bieten?
Jens Söring, Sohn eines deutschen Diplomaten, war in den USA wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden und erst
Jens Söring, Sohn eines deutschen Diplomaten, war in den USA wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden und erst 2019 nach 33 Jahren hinter Gittern nach Deutschland abgeschoben worden. Hier baut er sich eine Existenz auf - auch mit öffentlichen Auftritten.
Boris Roessler, dpa. dpa

Er wurde in den USA als 18-Jähriger verurteilt, weil er die Eltern seiner Freundin umgebracht haben soll: Jens Söring (59) saß 33 Jahre in Haft und verdient Geld damit, seine Geschichte zu vermarkten. Im Brauwerk erzählt er aus seinem Leben.

Lesezeit 2 Minuten
Ein in den USA verurteilter Doppelmörder erzählt im Bad Kreuznacher Brauwerk am Sonntag, 29. März, ab 18 Uhr von seiner Zeit hinter Gittern: Jens Söring, der als 18-jähriger Student die Eltern seiner Freundin nach einem Abendessen brutal ermordet haben soll, tritt dort auf mit seinem Programm „Hinter der Maske des Bösen – True Crime von einem Insider“.

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Oeffentlicher AnzeigerKultur

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