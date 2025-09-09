Sie sind Parteifreundinnen und Weggefährtinnen. Jetzt kandidiert Andrea Silvestri ums Bürgermeisteramt in der VG Bad Kreuznach – und Bettina Dickes unterstützt sie bei Terminen und in den sozialen Medien. Das gefällt nicht jedem.

Am kommenden Wochenende ist die Wahl um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach. Dass Landrätin Bettina Dickes (CDU) in den sozialen Medien offen für Kandidatin und Parteikollegin Andrea Silvestri wirbt, stößt auf Kritik.

Der Vorstand des SPD-Gemeindeverbands Bad Kreuznach zeigt sich in einer Pressemitteilung „irritiert“ über die Beiträge von Dickes. „Die sich selbst gerne immer als ,Bürgerlandrätin’ bezeichnende Landrätin, Bettina Dickes, überrascht mit ihrer klaren Wahlempfehlung für die CDU-FWG Kandidatin Andrea Silvestri in den sozialen Medien und dort veröffentlichten Postings“, schreiben die Sozialdemokraten. Dickes veröffentlichte etwa ein Foto von sich mit dem Zusatz „Ich unterstütze Andrea Silvestri.“ Die SPDler merken an, dass das Thema nicht ganz neu sei.

Vorwürfe gab es schon bei der Sobernheimer Wahl

Zum Hintergrund: Bereits bei der Wahl des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters im vergangenen Jahr sorgte Bettina Dickes für Kritik. Vor der Stichwahl zwischen dem damaligen Amtsinhaber Michael Greiner (SPD) und Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg, damals LOS), war die Landrätin auf einem Banner mit dem Hashtag „Team Ruegenberg“ am Bad Sobernheimer Ratshof zu sehen. Auch auf Ruegenbergs Facebookseite und anderen Werbematerialien war Dickes abgebildet.

Sie betonte damals, dass sie Ruegenberg als Einwohnerin der Felkestadt unterstütze, nicht in ihrer Funktion als Landrätin. Dass Wahlwerbung als Landrätin nicht zulässig ist und mit der Neutralitätspflicht als Amtsinhaberin nicht vereinbar, hatte auch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) noch einmal klargestellt. „Da bin ich turboempfindlich und habe genau geprüft, was ich darf und was nicht“, betonte sie damals im Gespräch mit unserer Zeitung.

SPD findet Dickes’ Einsatz fragwürdig bis irritierend

Auch wenn die Unterstützung für Silvestri aufgrund der Parteizugehörigkeit naheliegend erscheine, greift der SPD-Gemeindeverband das aktuelle Thema nun kritisch auf: „Als Landrätin ist eine derart betonende Wahlempfehlung in der Öffentlichkeit aus Sicht des SPD-Gemeindeverbandsvorstandes allerdings fragwürdig, zumindest irritierend“, heißt es in der Mitteilung. Achim Rhein, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbands, findet: „Als Landrätin ohne Parteiamt und mit Blick auf das Selbstverständnis dieser öffentlichen Funktion ist es mitunter Aufgabe von Bettina Dickes eine gewisse Neutralität in Wahlkämpfen zu wahren, wie wir dies parteiübergreifend von ihren Vorgängern in diesem Amt immer ganz selbstverständlich gewohnt waren.“ Als Privatperson Bettina Dickes stehe es ihr zwar zu, eine solche Wahlempfehlung auszusprechen, allerdings sei das mit Blick auf ihre Rolle als Landrätin, in der sie auch wahrgenommen werde, „eine Frage des guten Stils“, so Rhein weiter.

Darüber hinaus nehmen die Sozialdemokraten auch Kritik am Statement selbst. Dickes’ Satz „Weil ich bei ihr sicher bin, dass sie mit Verantwortungsgefühl und Führungsstärke im Team mit den Mitarbeitern endlich eine gute und bürgerfreundliche Verwaltung schaffen wird“, lasse zusätzlich Spielraum, an wen sich die Kritik richte. An den derzeitigen VG-Bürgermeister Marc Ullrich oder an die Verwaltung? „Es werde etwas in den Raum gestellt, auch wenn man natürlich den Bürgermeister treffen möchte und immer von sich weisen würde, die Mitarbeiter der Verwaltung zu meinen“, heißt es weiter. Insgesamt hält der SPD-Gemeindeverband die Äußerungen der „parteipolitischsten Landrätin aller Zeiten“, so die Sozialdemokraten, „für unangemessen, auch wenn dies grundsätzlich zulässig sein mag“.

Die so attackierte Bettina Dickes sieht das naturgemäß anders. In einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung schreibt sie: „Ich unterstütze meine langjährige politische Weggefährtin und Freundin Andrea Silvestri ausdrücklich und auch aus Überzeugung bezüglich ihrer Kompetenz für dieses Amt als Privatperson. Als Privatperson ist es mir unbenommen, meine Meinung zu äußern. Der benannte Post befindet sich auf meinen privaten Social-Media-Seiten.“

Landrätin weist Vorwurf der Wahlwerbung zurück

Weiter heißt es: „Als Landrätin mit Amtsbezeichnung mache ich selbstverständlich wegen der Neutralitätspflicht als Amtsinhaberin keine Wahlwerbung. Hier achte ich penibel darauf, dass es nicht zu einer Vermischung kommt – so wie dies auch viele Mandatsträger anderer Parteien tun und bei anderen Bürgermeisterwahlen getan haben. Es ist mir bisher auch noch nicht explizit aufgefallen, dass es bei den zahlreichen Terminen von Mitgliedern der Landesregierung im Landkreis kurz vor der Landtagswahl im kommenden Frühjahr zu einer Vermischung von Amtsausübung und Parteienwerbung gekommen ist.“