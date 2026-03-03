Das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim ist in ruhigeres Fahrwasser gekommen. Höhere Landeszuschüsse und eine günstigere Verwaltungslösung machen es möglich. Allerdings ging 2025 die Besucherzahl leicht zurück.
Am Sonntag, 15. März, ist Saisonstart im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum Bad Sobernheim. Dem Stiftungsrat des Museums stellte Uwe Engelmann, als Bürgermeister der VG Nahe-Glan zugleich Vorsitzender des Rates, die Planung des Haushalts 2026 im parallelen Vergleich zu den Planzahlen 2025 vor.