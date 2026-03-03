Freilichtmuseum Bad Sobernheim
Dank guter Zahlen: Eigenständigkeit baut Bürokratie ab
Nicht immer hatte es im vergangenen Jahr so guten Besuch gegeben wie hier am Pflanzen- und Gartentag im Freilichtmuseum. Allzu o
Nicht immer hatte es im vergangenen Jahr so guten Besuch gegeben wie hier am Pflanzen- und Gartentag im Freilichtmuseum. Allzu oft spielte auch das Wetter nicht mit.
Wilhelm Meyer

Das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim ist in ruhigeres Fahrwasser gekommen. Höhere Landeszuschüsse und eine günstigere Verwaltungslösung machen es möglich. Allerdings ging 2025 die Besucherzahl leicht zurück. 

Lesezeit 2 Minuten
Am Sonntag, 15. März, ist Saisonstart im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum Bad Sobernheim. Dem Stiftungsrat des Museums stellte Uwe Engelmann, als Bürgermeister der VG Nahe-Glan zugleich Vorsitzender des Rates, die Planung des Haushalts 2026 im parallelen Vergleich zu den Planzahlen 2025 vor.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher Anzeiger

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren