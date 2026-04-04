Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Dank Badesalz: 42 Jahre alt und Elektroingenieur
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow

Badesalz-Fan oder nicht: Wer kennt sie nicht, die legendären Sprüche, die bis heute Kultstatus haben? Marian Ristow erinnert sich an ein Comedy-Duo, das ganze Generationen prägte – und an ein Treffen, das ihn sprachlos machte.

Lesezeit 2 Minuten
Der Job als Journalist hat durchaus seine Privilegien. Zum Teil auch ganz banale. Manchmal erlaubt der Job einem, Menschen zu treffen, die man sonst nicht treffen würde. Meine Kollegin Lena Reuther hat vergangene Woche Henni Nachtsheim interviewt. Comedian Nachtsheim, der in diesem Jahr bei „Bad Kreuznach lacht .

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

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