Nachdem am Montag in Hargesheim ein totes Stück Damwild gefunden wurde, wird untersucht, ob das Tier von einem Wolf gerissen wurde.

Ein Halter von Damwild in der Gemeinde hat am Montag, 31. März, einen Schadensfall gemeldet, bei dem der Verdacht besteht, dass es sich um einen Wolfsriss handelt. Der Halter bestätigte unserer Zeitung auf Anfrage, dass das tote Stück Damwild begutachtet und DNA-Abstriche genommen wurden. Wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (KLUWO) mitteilt, werden die DNA-Abstriche vom Senckenberg-Institut untersucht. „Die Beteiligung eines großen Beutegreifers kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden“, heißt es in der Mitteilung des Forschungszentrums weiter. Im Januar hatte ein Wolf drei Stück Damwild am Naheufer bei Bad Sobernheim gerissen. Im Februar wurde, ebenfalls bei Bad Sobernheim, ein Muffelwidder gefunden, der nach dem Ergebnis der DNA-Analyse auch von einem Wolf gerissen wurde.