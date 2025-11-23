Damit der Kreis Bad Kreuznach im Notfall gewappnet ist

Überschwemmung, Stromausfall, Evakuierung: Für den Fall extremer Ereignisse sollen die Einsatzkräfte extrem gut aufgestellt sein. Dafür kommt die Leistungsfähigkeit von Gebäuden, Fahrzeugen und Einheiten derzeit auf den Prüfstand.
In der Nacht zum 15. Juli 2021 haben die Wassermassen im Ahrtal 135 Menschen das Leben genommen. Zahllose Anwohner verloren ihr Zuhause, die Schäden gehen in die Milliarden. Eine Flutkatastrophe, die sich vorher wohl kaum jemand vorstellen konnte. Kaum auszumalen, sollten Nahe oder Glan mit derartiger Zerstörungskraft über die Ufer treten.