Planung für Katastrophenschutz Damit der Kreis Bad Kreuznach im Notfall gewappnet ist 23.11.2025, 19:00 Uhr

i Der Brand- und Katastrophenschutz, zu dem die Feuerwehr zählt, ist bei verschiedenen Gefahrenlagen gefordert. Die sogenannte Bedarfs- und Entwicklungsplanung soll klären, wie gut er aufgestellt ist und wo noch Luft nach oben ist. Markus Kilian (Archiv). Markus Kilian

Überschwemmung, Stromausfall, Evakuierung: Für den Fall extremer Ereignisse sollen die Einsatzkräfte extrem gut aufgestellt sein. Dafür kommt die Leistungsfähigkeit von Gebäuden, Fahrzeugen und Einheiten derzeit auf den Prüfstand.

In der Nacht zum 15. Juli 2021 haben die Wassermassen im Ahrtal 135 Menschen das Leben genommen. Zahllose Anwohner verloren ihr Zuhause, die Schäden gehen in die Milliarden. Eine Flutkatastrophe, die sich vorher wohl kaum jemand vorstellen konnte. Kaum auszumalen, sollten Nahe oder Glan mit derartiger Zerstörungskraft über die Ufer treten.







Artikel teilen

Artikel teilen