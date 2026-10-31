Feuer rasch gelöscht
Dachstuhlbrand in Norheim schnell unter Kontrolle
Neben der Feuerwehr Norheim waren die Feuerwehren aus Rüdesheim, Traisen und Waldböckelheim, die Drehleiter des Löschbezirks Süd
Neben der Feuerwehr Norheim waren die Feuerwehren aus Rüdesheim, Traisen und Waldböckelheim, die Drehleiter des Löschbezirks Süd Bad Kreuznach, die Wehrleitung der Verbandsgemeinde Rüdesheim mit Führungsunterstützung sowie der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Einsatz.
Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Zu einem Dachstuhlbrand in Norheim rückten die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rüdesheim am Samstagmorgen aus.

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Zu einem Dachstuhlbrand in der St.-Martin-Straße in Norheim sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rüdesheim am Samstag, 31. Oktober, um 11.36 Uhr alarmiert worden. Neben der Feuerwehr Norheim waren die Feuerwehren aus Rüdesheim, Traisen und Waldböckelheim, die Drehleiter des Löschbezirks Süd Bad Kreuznach, die Wehrleitung der Verbandsgemeinde Rüdesheim mit Führungsunterstützung sowie der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Einsatz.
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